"Думал об убийстве": жена Макарского раскрыла подробности непростой жизни с артистом

Супруга Антона Макарского Виктория рассказала, как им с мужем удается сохранять семью и любовь на протяжении многих лет. Она призналась, что их отношения нельзя назвать безоблачными.

Звездная пара является одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. При этом супруги не скрывают, что в их семье случаются разногласия. Но у них никогда не было желания развестись, оставив друг друга навсегда.

"Антон шутит, что пару раз думал об убийстве, но только не о разводе", – цитируют Викторию "Аргументы и Факты". По словам певицы, между ними с Антоном Макарским были недопонимания и скандалы. Сейчас же они очень берегут отношения и живут душа в душу.

В свою очередь актер отметил, что супруга стала мудрее только после рождения детей. Виктория добавила, что старается во всем уступать мужу, как главному в семье.

Жена Антона Макарского призналась, что взяла пример с прабабушки, которая прожила со своим супругом 55 лет. Она была очень мудрой женщиной и умела сделать так, чтобы на протяжении нескольких десятилетий сохранить семью и любовь избранника.



Напомним, Антон Макарский и Виктория познакомились в 1999 году. Через год они обвенчалась, а еще через три – поженились. Как писали "Дни.ру", ранее жена актера признавалась, что у него просто невозможный характер. Однажды она даже подумала о том, чтобы уйти от него. Виктория рассказывала, что артиста не выдерживает даже собственная мама.