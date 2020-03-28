"Думал об убийстве": жена Макарского раскрыла подробности непростой жизни с артистом

Звездная пара является одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. При этом супруги не скрывают, что в их семье случаются разногласия. Но у них никогда не было желания развестись, оставив друг друга навсегда.
"Антон шутит, что пару раз думал об убийстве, но только не о разводе", – цитируют Викторию "Аргументы и Факты". По словам певицы, между ними с Антоном Макарским были недопонимания и скандалы. Сейчас же они очень берегут отношения и живут душа в душу.
В свою очередь актер отметил, что супруга стала мудрее только после рождения детей. Виктория добавила, что старается во всем уступать мужу, как главному в семье.
Жена Антона Макарского призналась, что взяла пример с прабабушки, которая прожила со своим супругом 55 лет. Она была очень мудрой женщиной и умела сделать так, чтобы на протяжении нескольких десятилетий сохранить семью и любовь избранника.
Напомним, Антон Макарский и Виктория познакомились в 1999 году. Через год они обвенчалась, а еще через три – поженились. Как писали "Дни.ру", ранее жена актера признавалась, что у него просто невозможный характер. Однажды она даже подумала о том, чтобы уйти от него. Виктория рассказывала, что артиста не выдерживает даже собственная мама.
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