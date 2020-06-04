Мечтающую о замужестве Барановскую довели до слез

Несмотря на режим самоизоляции, работа над шоу ведется по обычному графику. Естественно, ради безопасности сотрудников соблюдаются меры предосторожности. На площадке все, кроме ведущих, находятся в масках и перчатках.
Юлия Барановская отметила, что в среду до позднего вечера была занята на съемках "Модного приговора", поэтому у нее не было возможности поблагодарить всех за теплые слова. Коллеги по программе не забыли о важной дате и в конце смены преподнесли телеведущей подарки и огромный торт.
Девушка была в восторге от внимания коллег и не смогла скрыть эмоций – расплакалась от умиления. В четверг она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" видео, на котором загадывает желание перед тем, как задуть свечи на десерте.
Кадры получились довольно забавными: Юлия Барановская смешно корчит рожицы и веселится. "Свечей было много, но я справилась! Аж глаза на лоб полезли", – шутит сама над собой звезда.
Подписчики присоединились к поздравлениям и оставили множество теплых комментариев под публикацией. "Счастья Вам, здоровья, и благополучия!!! Будьте всегда такая искренняя и смелая в своих высказываниях и мыслях! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Желаю вам и вашей семье всех благ! Здоровья! Пусть исполнятся все Ваши мечты!", "Продолжайте дарить этому миру и своим детям себя, много-много лет!" – отметили поклонники.
Популярные темы форума
Умные есть? 🧐
Какие высшие и низшие сословия, я не в теме
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Самый некрасивый политик
Пара вопросов про армию
От девушки пахнет потом
Карантин до 14 июня
Лучшая и худшая звезда
Поволочковила