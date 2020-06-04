На "Евровидение-2021" отправляют нового участника от России

65-й конкурс песни "Евровидение" состоится в мае 2021 года в Роттердаме. Участники группы Little Big заявили, что готовы представлять на этом смотре нашу страну. Теперь, мол, ждут приглашения от Первого канала. Но он называть участника не спешит.

Как говорят в кулуарах "Останкино", уверенности в необходимости отправлять именно Little Big пока ни у кого нет. Только если команде удастся записать песню не хуже UNO, с которой музыканты должны были выступать в этом году. За первые сутки после публикации клипа на официальном ютуб-канале конкурса "Евровидение" видео набрало более четырех миллионов просмотров, а позже превысило отметку в 110 миллионов.

Пока же на всякий случай рассматриваются альтернативные варианты. Причем в итоге выбор может быть неожиданным. Например, на "Евровидение" вполне может поехать певица Алена Кравец. Ее кандидатура, как говорят знающие люди, тоже появилась в лонг-листе. Причем случилось это после того, как она представила композицию "seKRet", которая сегодня штурмует музыкальные агрегаторы.

Чувственный вокал, стильная аранжировка и исповедальность – вот три кита, на которых зиждется творчество Алены. Она поет о собственных любовных переживаниях, драмах, встречах и расставаниях. Но при этом слушатели без труда узнают в песнях и свои очень личные истории.

"Произнеси мой каждый секрет, // Я до безумия с тобой не в себе, // Если против закона, то я по следам, // С ним из себя я не строю мадам" – припев песни сразу попадает прямо в сердце слушателям. И вспоминаются собственные приятные встречи, собственное безумие, собственная страсть.

"Главной темой всех моих песен всегда была тема любви – счастливая и ушедшая безвозвратно, – говорит Кравец. – Такую же красивую лирическую композицию я представлю и на "Евровидении", если меня туда отправят. По крайней мере, свою заявку я буду подавать для рассмотрения. Зрители Первого канала меня прекрасно знают и понимают, что я – абсолютно в формате этого конкурса песни".

Напомним, в разное время отправить на юбилейное "Евровидение" предлагали Ольгу Бузову и Александра Шоуа.