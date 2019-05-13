Продавец секс-шопа представит Португалию на "Евровидении-2019"

В этом году на "Евровидении" Португалию представит певец Конан Осирис. Он исполнит композицию "Telemóveis". "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о восходящей звезде.

Исполнитель родился в Лиссабоне в 1989 году. В 2010 году музыкант окончил Политехнический Институт по специальности "Графический дизайн". Некоторое время он работал продавцом в секс-шопе, пока не нашел свое настоящее призвание – музыку.