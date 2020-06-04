Звезды "Дома-2" с треском провалились

Роза Райсон и Андрей Шабарин хотели заняться бизнесом, но впустую потратили один миллион рублей. Супруги связались с обманщиком.

Зимой звезды реалити-шоу "Дом-2" Роза Райсон и Андрей Шабарин готовились к открытию собственного салона красоты. Участница телепроекта хотела наращивать волосы клиентам и быть руководителем. Супруги на полгода арендовали помещение и принялись за ремонт.

Аренда обошлась Райсон и Шабарину в 600 тысяч рублей, а отделка – в 300 тысяч. Также они потратились на другие нужды, связанные с бизнесом. Однако незадолго до открытия салона выяснилось, что помещение не принадлежит человеку, который получил деньги. Он оказался лишь посредником.

Обманщик вернул 900 тысяч рублей, а бизнесменам пришлось отказаться от идеи. Розе и Андрею нужно начинать все сначала. Больше всего супруги жалеют о потраченном впустую времени.

Теперь звезды реалити-шоу "Дом-2" планируют заняться бизнесом после пандемии коронавируса. Райсон хочет выучиться на косметолога.

Напомним, что Роза Райсон и Андрей Шабарин вступили в брак осенью прошлого года. Они устроили роскошную свадьбу на Сейшельских островах.