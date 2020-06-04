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Тимур Еремеев странно высказался об участии в скандальном шоу

Тимур Еремеев странно высказался об участии в скандальном шоу

Тимур Еремеев. Фото: instagram.com/timureremeev
Тимур Еремеев заменил Дмитрия Шепелева на посту ведущего передачи "На самом деле". Он профессиональный актер, однако ходят слухи, что популярность приобрел после программ "Пусть говорят", которые были одна скандальнее другой.
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Широкая общественность узнала о Тимуре Еремееве, когда он появился в одном из выпусков шоу "Пусть говорят", назвав себя внебрачным сыном Спартака Мишулина. Как отметили зрители, сходство было поразительным. Его слова ни у кого не вызвали сомнений, кроме законной дочери легендарного актера Карины Мишулиной.

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Разгорался скандал. Тимур утверждал, что не имеет притязаний на имущество предполагаемого отца, ему важно объявить о родственной связи с артистом. В итоге Мишулина отправилась в суд, чтобы признать Еремеева самозванцем.

Сейчас Тимур ведет шоу Первого канала "На самом деле" и о той истории предпочитает не вспоминать, хотя все уверены: благодаря ей молодой человек и прославился. Сам он так не считает. "В какой-то степени скандал даже мешает актеру. Я не исключаю, что, если бы не эта история, предложений могло бы быть больше. Может, наоборот. Я не проводил исследований", – признался Еремеев.

Артист заявил, что участвовал в "Пусть говорят" не ради славы. "Не хочу обижать программу, просто именно о такой известности никогда не мечтал. Я бы предпочел более тяжелый путь к этой популярности, но без скандалов", – сказал шоумен.

Тимур отметил, что ранее участвовал в нескольких театральных проектах. Да и вообще, подчеркнул Еремеев, это не он ищет работу, а она его.

"Впервые столкнулся с узнаваемостью давно, поэтому спокойно отношусь, когда на улице или в магазине люди меня узнают. С удовольствием сфотографируюсь, перекинусь парой слов, когда внимание и интерес выражены в адекватной форме. Сейчас, конечно, публичному человеку проще – в маске можно спокойно ходить по магазину, быть как все вокруг. Вот такой плюс появился из-за карантина", – заключил Тимур Еремеев.

Автор: 4 июня 2020, 09:37 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник

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