Тимур Еремеев странно высказался об участии в скандальном шоу

Широкая общественность узнала о Тимуре Еремееве, когда он появился в одном из выпусков шоу "Пусть говорят", назвав себя внебрачным сыном Спартака Мишулина. Как отметили зрители, сходство было поразительным. Его слова ни у кого не вызвали сомнений, кроме законной дочери легендарного актера Карины Мишулиной.
Разгорался скандал. Тимур утверждал, что не имеет притязаний на имущество предполагаемого отца, ему важно объявить о родственной связи с артистом. В итоге Мишулина отправилась в суд, чтобы признать Еремеева самозванцем.
Сейчас Тимур ведет шоу Первого канала "На самом деле" и о той истории предпочитает не вспоминать, хотя все уверены: благодаря ей молодой человек и прославился. Сам он так не считает. "В какой-то степени скандал даже мешает актеру. Я не исключаю, что, если бы не эта история, предложений могло бы быть больше. Может, наоборот. Я не проводил исследований", – признался Еремеев.
Артист заявил, что участвовал в "Пусть говорят" не ради славы. "Не хочу обижать программу, просто именно о такой известности никогда не мечтал. Я бы предпочел более тяжелый путь к этой популярности, но без скандалов", – сказал шоумен.
Тимур отметил, что ранее участвовал в нескольких театральных проектах. Да и вообще, подчеркнул Еремеев, это не он ищет работу, а она его.
"Впервые столкнулся с узнаваемостью давно, поэтому спокойно отношусь, когда на улице или в магазине люди меня узнают. С удовольствием сфотографируюсь, перекинусь парой слов, когда внимание и интерес выражены в адекватной форме. Сейчас, конечно, публичному человеку проще – в маске можно спокойно ходить по магазину, быть как все вокруг. Вот такой плюс появился из-за карантина", – заключил Тимур Еремеев.
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