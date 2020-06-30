Топурия впервые вышла в свет с новым парнем

Кети Топурия состоит в отношениях с бизнесменом Львом Деньговым. Пара не стесняется показывать нежность в соцсетях, а недавно впервые появилась на светском мероприятии.

Поводом стал день рождения теннисистки Светланы Кузнецовой. Девушка решила отметить важную дату в московском ресторане. После карантина собрать друзей и коллег – одно удовольствие. "Постизоляционные" мероприятия вызывают особый ажиотаж, и если раньше некоторые могли пропустить праздник, то теперь посиделки со знакомыми – святое.

Кети Топурия и Лев Деньгов с удовольствием позировали фотографам. Пара много обнималась и старалась не выпускать друг друга из виду. Кстати, молодые люди познакомились год назад на одной из подобных вечеринок. Как рассказала певица, тогда они перекинулись парой фраз, а потом "нашлись" в соцсетях – и закрутилось, завертелось.

Девушка говорит, что невероятно счастлива с новым возлюбленным. До этого в жизни Кети был страстный роман с рэпером Гуфом, который то и дело попадал в скандальные ситуации. После расставания с музыкантом артистка призналась, что очень сильно его любила, но им пришлось пойти разными дорогами из-за несовпадений в образе жизни.

У Льва Деньгова в личной жизни тоже есть темные пятна. Бизнесмен был женат на модели Ирине Рак. У пары родилась дочь, но, к сожалению, она прожила недолго. В три месяца малышке поставили прививку, из-за которой начались осложнения, в итоге девочка умерла спустя полгода. Как только предприниматель узнал, что его ребенок смертельно болен, он оставил жену.