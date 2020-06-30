Топурия впервые вышла в свет с новым парнем

Поводом стал день рождения теннисистки Светланы Кузнецовой. Девушка решила отметить важную дату в московском ресторане. После карантина собрать друзей и коллег – одно удовольствие. "Постизоляционные" мероприятия вызывают особый ажиотаж, и если раньше некоторые могли пропустить праздник, то теперь посиделки со знакомыми – святое.
Кети Топурия и Лев Деньгов с удовольствием позировали фотографам. Пара много обнималась и старалась не выпускать друг друга из виду. Кстати, молодые люди познакомились год назад на одной из подобных вечеринок. Как рассказала певица, тогда они перекинулись парой фраз, а потом "нашлись" в соцсетях – и закрутилось, завертелось.
Девушка говорит, что невероятно счастлива с новым возлюбленным. До этого в жизни Кети был страстный роман с рэпером Гуфом, который то и дело попадал в скандальные ситуации. После расставания с музыкантом артистка призналась, что очень сильно его любила, но им пришлось пойти разными дорогами из-за несовпадений в образе жизни.
У Льва Деньгова в личной жизни тоже есть темные пятна. Бизнесмен был женат на модели Ирине Рак. У пары родилась дочь, но, к сожалению, она прожила недолго. В три месяца малышке поставили прививку, из-за которой начались осложнения, в итоге девочка умерла спустя полгода. Как только предприниматель узнал, что его ребенок смертельно болен, он оставил жену.
Популярные темы форума
Тратит все на алкоголь
Лечитесь гомеопатией
Домовой
вы не РАБЫ.
Молочница год не проходит
Дочь не хочет рожать
Напутствие для россиян
Появилась новость, что Заворотнюк возвращается на сцену. Значит она здорова? Слава врачам!
За неделю набрала 10 килограмм
а вы знали что Кудрявцева уже бабушка?