"Жалею о потерянных годах": принимавший наркотики Гуф обвинил Топурию в предательстве

Гуф вновь разоткровенничался и рассказал, как ему было тяжело, находясь в отношениях с Кети Топурией. Певице тогда пришлось спасать возлюбленного.

Жизнь 40-летнего Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, пошла под откос из-за употребления запрещенных веществ. Рэпер подсел на тяжелые наркотики, когда находился в отношениях с солисткой группы "А-Студио" Кети Топурией. Он до сих пор не может забыть экс-возлюбленную. Во многих интервью Гуф говорит о предательстве со стороны певицы.

Недавно Долматов рассказал, что до встречи с Кети он не употреблял запрещенные вещества порядка трех лет. Однако вернуться к своему пристрастию рэпер решил как раз в то время, как начал состоять в отношениях с певицей. Первое время Алексей старался скрываться, чтобы употребить наркотик, однако потом он потерял стыд и начал делать это на глазах у возлюбленной.

Рэпер жалуется, что за все время Топурия его не познакомила с друзьями и родителями. Долматов впустил избранницу в душу и надеялся на развитие отношений, однако этого не произошло. Сейчас Гуф наконец-то обрел счастье. Он встречается с моделью Лесей Фак. Рэпер планирует завести с новой возлюбленной детей. "Леся – единственная женщина, которой я вообще не изменял ни разу", – хвастается он.