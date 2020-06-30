Экс-супруга короля Малайзии показала подросшего сына: Маленький счастливый принц

Бывшая возлюбленная Мухаммада V опубликовала в личном блоге серию кадров с подросшим сыном. В мае ребенку стукнул годик. Девушка показала, как малыш развлекается в бассейне на берегу моря.
Король Малайзии после развода с Оксаной Воеводиной отказался признавать мальчика. Однако многие пользователи "Инстаграм" настаивают на том, что кареглазый карапуз невероятно похож на монарха.
"Маленький счастливый принц", "Леон один в один наш султан", "Такой очаровательный малыш. Интересно, как там его отец?", "Наслаждайся солнышком, малыш!", "Он очень похож на малайца", "Как же сынок похож на отца!" – уверены подписчики экс-супруги короля Малайзии.
Оксана Воеводина вышла замуж за Мухаммада V в 2018 году. Тогда все думали, что бывшая модель и участница конкурсов красоты вытянула счастливый билет, заполучив в супруги настоящего короля. Однако семейная идиллия длилась недолго. Лишь только девушка родила сына, монарх заявил, что ребенок не его. Однако Мисс Москва все отрицает и уверяет, что маленький Леон – наследный принц.
Популярные темы форума
Тратит все на алкоголь
Лечитесь гомеопатией
Домовой
вы не РАБЫ.
Молочница год не проходит
Дочь не хочет рожать
Напутствие для россиян
Появилась новость, что Заворотнюк возвращается на сцену. Значит она здорова? Слава врачам!
За неделю набрала 10 килограмм
а вы знали что Кудрявцева уже бабушка?