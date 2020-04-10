Экс-супруга короля Малайзии рассказала об угрозе выкидыша

Оксана Воеводина официально рассталась с Мухаммадом V Келантаном Султаном в июле 2019 года. Тогда последние месяцы для беременной модели выдались сложными. Она испытывала проблемы не только из-за бракоразводного процесса, но и переживала за ребенка.
В тот момент Воеводина уже была в Москве, участвовала в съемках и гуляла по столице. Однако здоровье ее резко ухудшилось, и она попала в больницу. У Оксаны было кровотечение, врачи говорили об угрозе выкидыша. Тогда "Мисс Москва 2015" была уже два месяца беременна. Позже модель заметно поправилась и страдала от отеков. "Леон все пережил", – цитирует Woman.ru Воеводину.
Сейчас Оксана активно ведет свой инстаграм-аккаунт и делится буднями материнства. Каждая вторая публикация так или иначе связана с наследником. Она охотно рассказывает о занятиях с новорожденным сыном, его питании и здоровье. За жизнью Воеводиной следят более 600 тысяч людей с разных стран мира, выражая слова восхищения и поддержки матери-одиночке.
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