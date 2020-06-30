Ревущие поклонники не находят себе места: появилась информация о смерти Алексея Глызина

Трагические новости иногда обрушиваются как снег на голову. Шок, растерянность, ужас... Так было и после новости о смерти певца Алексея Глызина.

"Зимний сад", "Ты не ангел", "Пепел любви", "Поздний вечер в Сорренто" – многие песни Алексея Глызина стали, что называется, хитами на все времена. Меломаны знают его по ВИА "Добры молодцы" и "Самоцветы", по работе в ансамбле "Ритм", аккомпанировавшего Алле Пугачевой.

Даже в 66 лет певец продолжает активно работать – недавно, например, он принимал участие в популярном шоу "Маска" на НТВ, где выступал в образе Слона.

Зная о жизнелюбии и энергичности Глызина, меньше всего можно было поверить в его скоропостижный уход. Однако новость была громкой! Вот как сам певец об этом рассказывает: "Пару лет назад, на одном из известных интернет-ресурсов опубликовали информацию о моей смерти – узнал я об этом от ревущих поклонниц, которые места себе не находили и обрывали мой телефон".

Это воспоминание Алексея стало живым откликом на пост его друга и коллеги Александра Буйнова. Тот некоторое время назад неосторожно сказал журналистам, что хотел бы быть похороненным в подмосковной деревне, где живет сегодня, но только не в Москве. А репортерам только это и надо – сразу стали появляться громкие заголовки, о том, что-де стали известны подробности похорон Буйнова.

Он сам над ними только посмеялся. А поклонники уверены: "Если человека "хоронят" заживо, значит, он будет долго жить!"