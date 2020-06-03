"Столько боли": Моргунова сильно сдала после смерти сына

80-летняя Светлана Моргунова не может оправиться после смерти единственного сына. Родные стараются находиться рядом с народной артисткой.

Сын Светланы Моргуновой скончался две недели назад на 53-м году жизни от коронавируса. Уханьскую заразу у Максима обнаружили в начале мая. Было поражено 28% легких, поэтому он лечился на дому. В какой-то момент состояние мужчины резко ухудшилось. Врачи не смогли его спасти.

Светлана Михайловна убита горем. Она была очень близка с сыном. На церемонии прощания советский диктор едва держалась на ногах. Моргунова призналась близким, что потеряла смысл жизни.

Спустя две недели народной артистке лучше не стало. Подруга семьи Лариса, которая недавно навещала Светлану Михайловну, заметила, что та сильно постарела. Хорошо, что рядом с Моргуновой находятся родственники. К ней приехали двоюродная сестра, вдова Максима и две внучки.

"Это очень страшно. Столько боли... То, что со Светой произошло, – самое ужасное, что может с человеком случиться", – отметила подруга артистки Нелли Кобзон.

Друзья не теряют надежду на то, что в скором времени Светлана Михайловна оправится от горя. У диктора есть внучки Даша и Аня, которых она очень любит.