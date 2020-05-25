Юлечка забрала: Сына Моргуновой похоронили рядом с Началовой

Единственный сын легендарного советского диктора Светаланы Моргуновой умер от коронавируса на 53 году жизни. До дня рождения он не дожил всего 10 дней. Похоронили его на Троекровском кладбище столицы.

Изначально планировалось, что Максима Моргунова похоронят на Бутовском кладбище, где находят последнее пристанище все умершие в Москве от коронавируса. Но семье удалось договориться о месте на более дорогом Троекуровском кладбище (место там, по неофициальным данным, стоит 1,3 миллиона рублей), которое считается филиалом престижного Новодевичьего.

С 1975 года хоронят здесь граждан, отмеченных государственными званиями и наградам – деятелей науки, культуры и спорта. В прошлом году здесь нашли последний приют актеры Иван Бортник, Алексей Булдаков и Сергей Юрский, режиссер Марлен Хуциев. Если учесть преклонный возраст Светланы Моргуновой, то не исключено, что она заранее продумала все...

Максима Моргунова похоронили в новой части кладбища. Здесь же, в марте 2019 года упокоилась певица Юлия Началова. Их могилы почти рядом. Интересно, что Максим Моргунов работал в пресс-службе музея-заповедника "Коломенское", где у Юлии Началовой была одна из самых эффектных фотосессий...

Напомним, единственный сын Светланы Моргуновой ушел из жизни 19 мая. Причиной смерти мужчины оказалась коронавирусная инфекция. КТ показала что поражено 28% легких. Но от госпитализации мужчина отказался и лечился дома – принимал противомалярийные препараты и колол в живот противотромбовые средства. Казалось, что состояние улучшилось, температура упала, но...