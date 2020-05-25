Неузнаваемую ведущую Моргунову показали после смерти сына

Репортеры наведались домой к Светлане Моргуновой. Телеведущая не впустила их в квартиру и предпочла поговорить на пороге. "Мой родной любимый сын. Я еще в три часа дня с ним разговаривала, а вскоре его не стало", – сообщила звезда.
Можно только представить состояние потрясенной ведущей. "Я очень плохо себя чувствую", – призналась совершенно неузнаваемая Светлана Моргунова. От эффектной женщины не осталось и следа. Горе негативно сказалось на ней. "Ой, я не могу, не могу..." – сказала, держась за ручку двери, Светлана Моргунова репортерам программы "Ты не поверишь" на НТВ.
Говорят, Максим Моргунов был человеком, ради которого жила телеведущая. В марте ей исполнилось 80 лет, однако широко отмечать круглую дату она не стала. Ходят слухи, будто у Светланы Моргуновой проблемы с алкоголем, и только сын мог оградить ее от этого.
"С ней было очень сложно общаться. По слухам, она стала выпивать. В последний раз я ее видела на похоронах Кобзона. Она с ним дружила. Конечно, это было, вы знаете, грустное зрелище, потому что было видно по лицу, что человек нездоров. Ей предлагали помощь. Насколько она ей воспользовалась и воспользовалась ли, я не в курсе. Конечно, я ей очень сочувствую. Вы знаете, у меня даже сердце заболело, потому что я даже не представляю, как можно перенести такой удар судьбы", – высказалась другая легендарная ведущая Ангелина Вовк.
Напомним, что единственный сын Светланы Моргуновой умер от коронавируса в возрасте 52 лет. Максим десять дней лечился дома. Он выполнял предписания врачей и говорил об улучшении самочувствия. Однако 19 мая Моргунов неожиданно скончался.
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