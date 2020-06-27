Оголившийся Лазарев восхитил поклонниц

Сергей Лазарев довольно жестко высказался о необходимости возвращения в хорошую физическую форму. "Хватит сопли жевать😂 залы открылись, все на спорт!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – подчеркнул певец.
Сам он, по его же словам, уже приступил к тренировкам. Поклонницы и поклонники смогли лично в этом удивиться при первом же взгляде на фотографию. Для удобства зрителей Сергей Лазарев надел на себя одни лишь крайне короткие шорты. Комментаторы пришли в настоящий в восторг и поспешили поделиться со своими впечатлениями в комментариях.
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