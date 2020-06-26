Успенская боится за состояние Ефремова: "Он мечтал бы оказаться на месте погибшего"

Миахил Ефремов подвергся осуждению после чудовищного ДТП. Многие знаменитости просят прекратить травлю против актера, ведь сейчас он находится в ужасном психологическом состоянии. Любовь Успенская боится, что Михаил Олегович не переживет случившегося.

Любовь Успенская понимает, что Михаил Ефремов виноват в смерти водителя из Рязани Сергея Захарова. Однако певица не может не поддерживать актера, ведь была близка с ним. Она переживает за Михаила Олеговича – сейчас опальный артист пребывает в депрессивном состоянии.

Кстати, Успенская незадолго до аварии общалась с Ефремовым по телефону. Тогда Любовь Залмановна услышала, что голос актера был тревожным. Сейчас же она винит себя за то, что не обратила должного внимания на беспокойное состояние друга.

"Сегодня я не могу его обвинять. Миша такой человек, который сегодня мечтал бы оказаться на месте погибшего", – сказала артистка.

Во время беседы с Аленой Жигаловой королева шансона вспомнила, что однажды чуть не оказалась в американской тюрьме из-за езды в нетрезвом виде. Полицейские остановили пьяную Успенскую и не дали продолжить движение.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил жуткое ДТП в центре Москвы. Актер, находясь в нетрезвом виде, сел за руль своего автомобиля и поехал по вечерней столице. На Садовом кольце он пересек сплошную линию, разделяющую встречное движение, и врезался в фургон. Водитель небольшой грузовой машины скончался спустя несколько часов от полученных травм.

Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом. Идет следствие.