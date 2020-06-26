Сын погибшего Захарова оскорблен предложением Ефремова об опекунстве

Несколько дней назад появилась информация о том, что Михаил Ефремов готов оформить опеку над сыном Сергея Захарова, погибшего по его вине. Страдающий от угрызений совести артист готов на все, чтобы облегчить душу.

Адвокат звезды считает, что его подопечный занимается самобичеванием. Например, актер отказался от того, чтобы посетить могилу матери в годовщину ее смерти. Михаил Ефремов так накрутил себя, что ночью у него случился сердечный приступ.

В пятницу стала известна реакция семьи погибшего. Сын Сергея Захарова заявил, что такое предложение от убийцы – оскорбление. Он никогда не сможет называть этого человека отцом. Как отметил Валерий, подобные разговоры со стороны подсудимого кажутся попыткой смягчить наказание.

Такой вариант тоже не исключен, хотя Михаил Ефремов в видеообращении подчеркнул, что не собирается "отмазываться" от суда и приговора. Однако его друзья и коллеги до сих пор предпринимают попытки договориться с потерпевшими о компенсации.

По поводу усыновления несовершеннолетних членов семьи Сергея Захарова высказалась и дочь Михаила Ефремова. В своем микроблоге девушка иронично отметила, что у актера и так много отпрысков. Также Анна Мария считает адвоката отца некомпетентным.

Напомним, что трагедия случилась 8 июня. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актер вылетел на встречную полосу в центре Москвы. Внедорожник Ефремова врезался в грузовик, водитель которого погиб. Теперь виновнику аварии грозит до 12 лет лишения свободы.