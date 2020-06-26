Сын погибшего Захарова оскорблен предложением Ефремова об опекунстве

Адвокат звезды считает, что его подопечный занимается самобичеванием. Например, актер отказался от того, чтобы посетить могилу матери в годовщину ее смерти. Михаил Ефремов так накрутил себя, что ночью у него случился сердечный приступ.
В пятницу стала известна реакция семьи погибшего. Сын Сергея Захарова заявил, что такое предложение от убийцы – оскорбление. Он никогда не сможет называть этого человека отцом. Как отметил Валерий, подобные разговоры со стороны подсудимого кажутся попыткой смягчить наказание.
Такой вариант тоже не исключен, хотя Михаил Ефремов в видеообращении подчеркнул, что не собирается "отмазываться" от суда и приговора. Однако его друзья и коллеги до сих пор предпринимают попытки договориться с потерпевшими о компенсации.
По поводу усыновления несовершеннолетних членов семьи Сергея Захарова высказалась и дочь Михаила Ефремова. В своем микроблоге девушка иронично отметила, что у актера и так много отпрысков. Также Анна Мария считает адвоката отца некомпетентным.
Напомним, что трагедия случилась 8 июня. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актер вылетел на встречную полосу в центре Москвы. Внедорожник Ефремова врезался в грузовик, водитель которого погиб. Теперь виновнику аварии грозит до 12 лет лишения свободы.
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