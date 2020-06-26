Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Сын погибшего Захарова оскорблен предложением Ефремова об опекунстве

Сын погибшего Захарова оскорблен предложением Ефремова об опекунстве

Михаил Ефремов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Несколько дней назад появилась информация о том, что Михаил Ефремов готов оформить опеку над сыном Сергея Захарова, погибшего по его вине. Страдающий от угрызений совести артист готов на все, чтобы облегчить душу.

Продолжение: Друг раскрыл баснословные заработки Михаила Ефремова
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Адвокат звезды считает, что его подопечный занимается самобичеванием. Например, актер отказался от того, чтобы посетить могилу матери в годовщину ее смерти. Михаил Ефремов так накрутил себя, что ночью у него случился сердечный приступ.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

В пятницу стала известна реакция семьи погибшего. Сын Сергея Захарова заявил, что такое предложение от убийцы – оскорбление. Он никогда не сможет называть этого человека отцом. Как отметил Валерий, подобные разговоры со стороны подсудимого кажутся попыткой смягчить наказание.

Такой вариант тоже не исключен, хотя Михаил Ефремов в видеообращении подчеркнул, что не собирается "отмазываться" от суда и приговора. Однако его друзья и коллеги до сих пор предпринимают попытки договориться с потерпевшими о компенсации.

По поводу усыновления несовершеннолетних членов семьи Сергея Захарова высказалась и дочь Михаила Ефремова. В своем микроблоге девушка иронично отметила, что у актера и так много отпрысков. Также Анна Мария считает адвоката отца некомпетентным.

Напомним, что трагедия случилась 8 июня. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актер вылетел на встречную полосу в центре Москвы. Внедорожник Ефремова врезался в грузовик, водитель которого погиб. Теперь виновнику аварии грозит до 12 лет лишения свободы.

Автор: 26 июня 2020, 10:43

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