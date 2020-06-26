У Ефремова случился сердечный приступ

Накануне Михаилу Ефремову стало плохо с сердцем, сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Это случилось в годовщину смерти Аллы Покровской, матери актера.

Артист был очень привязан к родительнице и с трудом переживал ее уход год назад. Судя по всему, он так и не смог оправиться, а следом ушла и художественный руководитель "Современника" Галина Волчек, которую Михаил Ефремов очень уважал.

Друзья отмечали, что череда личных трагедий сыграла для актера роковую роль. Выпивающий артист перестал чувствовать меру в алкоголе. Накануне аварии он отдыхал в подпольном баре, а затем сел за руль и на большой скорости выехал на встречку в центре Москвы, где столкнулся с грузовиком. Водитель фургона погиб.

Теперь Михаил Ефремов сидит под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Видимо, сердце перестало справляться со стрессом, который пережил актер за последний год. По словам юриста, подзащитному ночью стало плохо. Родственники собирались вызвать скорую помощь, но актер отказался.

Сейчас подсудимому значительно легче. Адвокат отметил, что Михаил Ефремов сильно переживает из-за аварии. Правозащитник считает, что актер занимается самобичеванием. Он даже отказался съездить на могилу к матери в годовщину ее смерти. Артист не стал просить у следователя разрешения нарушить домашний арест.