Бочкарева оголила пышную грудь и возбудила россиян

Наталья Бочкарева любит дразнить поклонников откровенными снимками. Актриса всегда получает огромное количество комплиментов.

Находясь на карантине, звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, очевидно, не скучает. Она веселит подписчиков своего инстаграм-аккаунта забавными видео, а также участвует во всевозможных челленджах. На этот раз знаменитость, можно сказать, тоже оказалась в тренде, когда опубликовала старый снимок с отпуска. Ведь многие знаменитости во время пандемии предаются ностальгии и перебирают архивные фото.

Наталья выложила кадр, где она запечатлена в мини-платье, которое немного оголяет пышную грудь. Актриса сидит на берегу океана и загадочно смотрит в сторону. Снимок получился очень "горячим". Это отметили и пользователи Сети.

Поклонники оставили множество восторженных комментариев под снимком. Они признались, что им очень нравится, когда Бочкарева выкладывает такие снимки. "Глазки какие хитрющие, как у лисички", "Красотка", "Рыбка", "Огонь", "Очень круто", "Суперсекси красотка", – написали фолловеры. Один из подписчиков поинтересовался, настоящая ли грудь у Натальи. Однако этот вопрос остался без ответа.

Напомним, в этом году Наталью Бочкареву оштрафовали почти на 50 тысяч рублей за хранение наркотиков и отказ от медицинского освидетельствования. Ранее актрису поймали с пакетиком запрещенного вещества, когда она находилась за рулем собственного авто.