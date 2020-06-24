Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Убийца-алкаш Ефремов задумался об усыновлении

Убийца-алкаш Ефремов задумался об усыновлении

Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Актер Михаил Ефремов готов пойти на крайние меры для искупления вины перед детьми погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
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Вопрос о том, какую ответственность понесет Михаил Ефремов, по вине которого погиб человек, волнует многих. Сам актер как может демонстрирует раскаяние.

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Адвокат Эльман Пашаев поспешил убедить общественность в том, что Михаил Ефремов и сам готов не только понести наказание на произошедшее, но и максимально помочь детям Сергея Захарова. "Он готов их взять и даже усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь", – заверил юрист.

Впрочем, как именно актер планирует это сделать, учитывая, что дети погибшего уже достигли совершеннолетия, адвокат уточнять не стал. Журналисты предположили, что он мог иметь ввиду внуков Сергея Захарова. Возможно у этой ошибки есть и иное объяснение.

Сторону потерпевших представляет другой адвокат – Александр Добровинский. Он пообещал, что поможет семье добиться справедливости. В связи с этим от предложений денег и другой помощи со стороны Михаила Ефремова они систематически отказываются.

Напомним, Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokeе вылетел на встречную полосу и протаранил грузовой фургон LADA.

Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Сам Михаил Ефремов после аварии пребывал в неадекватном состоянии. Позже у него в крови обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

Автор: 24 июня 2020, 22:00 Источник: www.vokrug.tv/ ✓ Надежный источник
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