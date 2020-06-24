Жесткий характер: Муж Елены Летучей затыкает ей рот

Елена Летучая счастлива в браке с предпринимателем Юрием Анашенковым почти четыре года. Скоро пара вновь отпразднует годовщину. Многие поклонники телеведущей задаются вопросом, как таким влиятельным людям удается сохранять теплые семейные отношения.



Теледива уверена, если бы не жесткий характер мужа, то их пара распалась бы сразу же после свадьбы. В отличие от Елены Летучей, мужчина, сделавший карьеру в частном бизнесе и правовой сфере, не привык к публичности. Юрий Анашенков выходит в свет со своей супругой только по особым праздникам.

Стоит отметить, что даже в своем Инстаграме муж Елены Летучей не выставляет семейные кадры. Юрий предпочитает делиться своими увлечениями и живописными снимками с очередного отдыха.

Сама же Елена признается, что только рада особой закрытости своего мужа. По словам телеведущей, такая точка зрения помогает Юрию сохранять стойкий характер и не идти на уступки супруги, только потому, что она – известная личность.

В одном из интервью Летучая рассказала, что даже не может представить рядом с собой другого мужчину. Елена уверена, что не смогла бы построить длительные отношения с молодым человеком, который бы не смог занять основную роль в супружеской паре.

Елена Летучая признала, что иногда Юрий помогает ей спуститься с небес на землю. Продюсер не всегда умеет отстраняться от работы и часто продолжает дома командовать и раздавать задания. Более того, только рядом с таким надежным мужчиной телеведущая может чувствовать себя нежной и женственной.

"Мне просто нужно говорить ''цыц'', потому что я все время на лошади пытаюсь в горящую избу войти. Но если меня остановить умело и аккуратно, то я с таким кайфом снимаю платье, каблуки, надеваю уютную пижаму – и мне так прекрасно!" – разоткровенничалась звезда.

