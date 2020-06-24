Фриске набила татуировку с тигром на своих ягодицах

Девушка поделилась всеми подробностями в своем Инстаграме и выложила видео, на котором отчетливо видно новое произведение искусства, расположившееся на ягодицах Фриске. Пользователи сети отметили, что Наталья мужественно вытерпела всю процедура и только изредка поглядывала на происходящее.
Как только тату-салоны Москвы открылись, Наталья Фриске сразу же записалась на прием к столичному мастеру. Девушка выбрала далеко не женственный эскиз для первой масштабной татуировки. Звезда заказала тату-мастеру исполнить на ее бедре тигра, выглядывающего из зарослей травы и цветов.
Хищная кошка заняла всю боковую часть бедра и половину ягодицы звезды. Наталья Фриске терпела боль, общаясь со своими подписчиками. Девушка отвлекалась на съемки процесса и забывала, что над ее ягодицами "колдует" мастер.
"Я прямо в восторге уже от этой татуировки. Мне очень нравится", – лестно отзывалась о работе татуировщика знаменитость.
Ближе к окончанию создания шедевра Фриске призналась, что становиться обладательницей тату – дело не такое уж простое. Девушке пришлось несколько часов лежать в статичной позе и надеяться на положительный результат.
Напомним, что несколько месяцев назад Наталья Фриске увлеклась косметологическими услугами. Звезда посчитала нужным скорректировать форму губ. По мнению Фриске, о такой процедуре она мечтала давно. Результаты небольшой операции она тогда показала подписчикам.
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