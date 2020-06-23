"Тогда и начались споры и недовольства": причина развода Харламова и Асмус оказалась банальной

Общественность активно обсуждает предстоящий развод Кристины Асмус и Гарика Харламова. О причинах разрыва артистка и юморист умалчивают. Между тем поговаривают, что расставанию пары предшествовал большой ремонт. Дескать, именно он испортил отношения знаменитостей.

Как сообщили знакомые артистов, которые пожелали остаться неназванными, в прошлом, 2019 году, Кристина Асмус и Гарик Харламов купили загородный особняк. В новом жилище решили делать ремонт. На время работ комик и актриса переехали в небольшой арендованный дом неподалеку.

По словам инсайдера, именно ремонт спровоцировал расставание Кристины и Гарика. "Кажется, что тогда и начались споры и недовольства", - отмечает приятель пары. Дескать, знаменитости не вынесли проблем, которые обычно сопровождают процесс строительства. Причина развода звезд оказалась крайне банальной.

Отметим, что сейчас загородный дом Асмус и Харламова уже отремонтирован. В нем теперь проживает Кристина с дочерью Настей. В этом году наследница звезд пойдет в первый класс. Школа, в которой будет учиться девочка, находится неподалеку. Гарик, в свою очередь, уже переехал в столичную квартиру.

Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются друзьями, поэтому, скорее всего, юморист часто будет бывать в загородном особняке. Дом просторный – места всем хватит.