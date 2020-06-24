Жена Газманова возбудила откровенной съемкой

"Кто рано встает, тот все успевает!", – на своей странице в "Инстаграм" написала Марина Газманова. В доказательство этих слов она прикрепила подборку коротких роликов.
Больше внимания общественность уделила первому видео. На записи 51-летняя красавица в черном нижнем белье элегантно снимает прозрачную перчатку. От увиденного народ пришел в настоящий восторг. Другим роликам, в которым таких откровенных сцен не было, такого внимания комментаторы не уделили.
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