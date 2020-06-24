Макеева в шубе на голове тело взбудоражила поклонников

"Вижу вы заскучали", – поделилась с подписчиками своим наблюдением Анастасия Макеева. Миссию по исправлению этой ситуации она взяла на себя.
Чтобы справиться со скукой поклонников актриса выложила откровенный снимок, на котором предстала в распахнутой шубе, надетой на голое тело. Актриса поинтересовалась у поклонников, какие эмоции вызвал у них тот снимок. Примечательно, что мнения пользователей Сети разделились.
Так, одни поспешили поделиться своим восхищением смелостью артистки, ее формами, чертами лица и другими не вызывающими сомнения выдающимися сторонами. По их мнению, никаких эмоций, кроме положительных, увиденное вызвать не может.
Однако нашлись и те, ко в опубликованной фотографии увидел повод для критики. "Уже не знает как выпялиться чтобы заметили", – резюмировал один из комментаторов общий настрой критиков. Кто-то заметил, что из-за особенностей ракурса создается впечатление, что у Анастасии Макеевой нет груди.
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