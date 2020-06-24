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Шоу-бизнес
Макеева в шубе на голове тело взбудоражила поклонников

Макеева в шубе на голове тело взбудоражила поклонников

Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
На своей странице в "Инстаграм" актриса театра и кино Анастасия Макеева выложила интригующий снимок. Она предстала перед зрителями среди необычных деревьев в одной лишь шубе на голое тело.
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"Вижу вы заскучали", – поделилась с подписчиками своим наблюдением Анастасия Макеева. Миссию по исправлению этой ситуации она взяла на себя.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Чтобы справиться со скукой поклонников актриса выложила откровенный снимок, на котором предстала в распахнутой шубе, надетой на голое тело. Актриса поинтересовалась у поклонников, какие эмоции вызвал у них тот снимок. Примечательно, что мнения пользователей Сети разделились.

Так, одни поспешили поделиться своим восхищением смелостью артистки, ее формами, чертами лица и другими не вызывающими сомнения выдающимися сторонами. По их мнению, никаких эмоций, кроме положительных, увиденное вызвать не может.

Однако нашлись и те, ко в опубликованной фотографии увидел повод для критики. "Уже не знает как выпялиться чтобы заметили", – резюмировал один из комментаторов общий настрой критиков. Кто-то заметил, что из-за особенностей ракурса создается впечатление, что у Анастасии Макеевой нет груди.

Автор: 24 июня 2020, 06:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Анастасия Макеева сменила профессию

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