Макеева в шубе на голове тело взбудоражила поклонников

На своей странице в "Инстаграм" актриса театра и кино Анастасия Макеева выложила интригующий снимок. Она предстала перед зрителями среди необычных деревьев в одной лишь шубе на голое тело.

"Вижу вы заскучали", – поделилась с подписчиками своим наблюдением Анастасия Макеева. Миссию по исправлению этой ситуации она взяла на себя.

Чтобы справиться со скукой поклонников актриса выложила откровенный снимок, на котором предстала в распахнутой шубе, надетой на голое тело. Актриса поинтересовалась у поклонников, какие эмоции вызвал у них тот снимок. Примечательно, что мнения пользователей Сети разделились.

Так, одни поспешили поделиться своим восхищением смелостью артистки, ее формами, чертами лица и другими не вызывающими сомнения выдающимися сторонами. По их мнению, никаких эмоций, кроме положительных, увиденное вызвать не может.

Однако нашлись и те, ко в опубликованной фотографии увидел повод для критики. "Уже не знает как выпялиться чтобы заметили", – резюмировал один из комментаторов общий настрой критиков. Кто-то заметил, что из-за особенностей ракурса создается впечатление, что у Анастасии Макеевой нет груди.