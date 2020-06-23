Кейт Миддлтон нарядила детей в дешевую одежду для фото

Королевская семья Великобритании тщательно следит за своей репутацией в глазах подданных и поклонников в других странах. И фотографии в социальных сетях – важная часть имиджа.
В честь Дня отца на официальном аккаунте королевской семьи в "Инстаграм" появилась фотосессия принца Уильяма с детьми. Журналисты британского таблоида Metro обратили внимание на одежду, в которую нарядили отпрысков герцога и герцогини Кембриджских.
А одеты дети в весьма дешевую одежду. Самым дорогим предметом оказались розовые кеды John Lewis принцессы Шарлотты. Их стоимость оценивается в 24 фунта – чуть больше двух тысяч рублей.
Если такое желание было продиктовано потребностью в экономии, то нашла Кейт Миддлтон и как сэкономить на фотограф. Его услуги попросту не потребовались – снимки сделала сама герцогиня. Она же, судя по всему, и занималась подбором одежды для детей.
Напомним, принц Уильям находится на втором месте в очереди наследования на британский престол после своего отца принца Чарльза. Пока Великобританией правит Елизавета. О том, как отношения складываются внутри монаршьей семьи, ходит множество слухов. Однако то, как дела обстоят на самом деле, является тщательно охраняемой тайной.
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