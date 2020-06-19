Всплыло шокирующее видео с принцем Уильямом на фоне слухов о тяжелой болезни

Несколько дней назад в британской прессе распространилось известие о тяжелой болезни герцога. Близкий к монаршей семье источник рассказал, что принц Уильям стремительно теряет зрение. Если врачи вовремя не остановят этот процесс, то уже через пять лет внук королевы ослепнет.
Жители Великобритании молятся за здоровье принца Уильяма. Они надеются, что он сможет победить недуг и в будущем займет престол. Поклонники вспоминают все добрые поступки, которые когда-либо делал герцог. Так, журналисты отыскали редкий ролик с участием внука королевы.
На видеозаписи Уильям убирает туалеты. Герцог опустился на четвереньки, чтобы помыть полы и унитазы. Отмечается, что запись была сделана много лет назад, когда принц еще был студентом. "Внук королевы показал, что не боится испачкать руки", – прокомментировал кадры один из экспертов.
Пользователи были шокированы записью. Они признались, что узнали герцога с новой стороны. "Принц Уильям станет однажды замечательным королем", "Он очень хороший человек", "Я восхищаюсь им", "Он точно будет лучше своего отца", – поделились мыслями комментаторы.
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