"История мистическая": хрипящая Бабкина рассказала Корчевникову об ужасах коронавируса

Надежда Бабкина стала одной из первых российских звезд, заразившихся коронавирусом. В студии шоу "Судьба человека" она вспомнила страшные дни в клинике.

Несмотря на пережитую болезнь, 70-летняя артистка выглядит довольно моложаво. Правда, дышит с трудом. На видео слышно, что говорить ей непросто – певица хрипит. Впрочем, это неудивительно, ведь коронавирус поразил примерно 80% ее легких, и период восстановления закончится еще нескоро.

Надежда Бабкина не теряет оптимизма и говорит, что никогда не стоит отчаиваться. Кроме того, она нашла связь своей болезни с трагическими страницами семейной истории. "Самое интересное, что у моего брата покойного, Валеры, 9 апреля день рождения. Вся эта история какая-то мистическая", – призналась артистка в эфире шоу "Судьба человека".

Певицу часто обвиняют в том, что она не соблюдала меры предосторожности. Однако звезда следила за чистотой в доме, пользовалась дезинфицирующими средствами и выходила на улицу в маске и перчатках. "От этого никто не застрахован. Ты можешь зайти в лифт, нажать на кнопочку – и все", – сказала Надежда Бабкина.

Она отметила, что резко почувствовала себя нездоровой. "В один из дней я просыпаюсь и чувствую себя плохо, причем основательно плохо. У меня поднялась температура, а у меня температуры никогда не бывает. Слабость... Скажу честно, такой симптоматики вообще никогда не было", – заверила певица.

Зная, что по стране гуляет страшный вирус, она позвонила в скорую помощь, и уже через 20 минут медики были на месте. Артистку сразу госпитализировали. "Врачи эти бедные в скафандрах... Я даже лиц их не помню, на улице не узнаю. Но я смотрела главврачу в глаза и говорила: "Моя жизнь в Ваших руках, я Вам доверяю". Все, дальше я ничего не помню – меня ввели в искусственную кому", – уточнила Надежда Бабкина в студии шоу "Судьба человека".

"Поражение легких было 80%, почки отказали. Когда почти оказывают, это нюанс неприятный. Медикаментозная кома – это ужасно, теперь я знаю. Возвращаться не очень-то получалось", – отметила артистка.

Певица заявила, что иногда осознавала себя – видимо, в моменты, когда происходила борьба между жизнью и смертью. "Я видела большое количество докторов, слышала, о чем они говорят, как они суетились. Я наблюдала это из какого-то другого пространства", – вспомнила артистка. Надежда Бабкина призналась Борису Корчевникову, что почти не могла двигаться – ушли силы.

"Все повисло, как плеть. Учили ходить, как маленького ребенка", – отметила звезда.