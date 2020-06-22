"Мы с мужем просто разные": Анита Цой оказалась на грани развода

Анита Цой с конца марта сидит в самоизоляции в загородном поместье. Конечно, для творческого человека, привыкшего к вниманию, это тяжелое испытание. Корреспондент "Дни.ру" позвонил певице, дабы справиться о делах.

Анита, уже три месяца Вы, как и все артисты, сидите дома. Концерты, гастроли, съемки отменились. Тяжело далась Вам самоизоляция?

Я столько всего успела за это время, посвятив себя близким и быту! Например, закончила капремонт дома, проводила много времени на огороде, где ожидается обильный урожай огурцов, помидоров, клубники, зелени, редиса. Заботилась о маме и свекрови – им обеим уже за 80. Даже хлеб сама пекла. Ну, конечно, о работе думала: занималась вокалом, выпустила альбом военных песен "Нации победителей посвящается". Готовлю юбилейное шоу, премьеру которого представлю 5-6 февраля в Государственном Кремлевском дворце.

Вы разве едите мучное? А как же шутка о том, что, если бы карантин продлился еще пару недель, маска была бы мала?

На карантине, конечно, себя приходилось держать в ежовых рукавицах. Для этого не только ограничивала себя в еде, но и пять раз в неделю занималась онлайн модным 3D-фитнесом. Иначе бы, наверное, у меня после карантина было как у Ани Семенович плюс пять килограммов.

"Салообразованием" на карантине не занимались... Кстати, упомянутая Вами Семенович страдала без парикмахерских – даже любовника сама оболванила. А Вы как справлялись?

Поскольку мероприятий не было, получилась большая экономия на нарядах и косметике. Весь карантин проходила в трех футболках, не красилась, не приводила в порядок брови и ногти. Даже сама стригла себе виски.

Вот не зря весной смеялись: мол, из-за закрытых салонов красоты можно увидеть нечто пострашнее коронавируса! Муж как на Ваш внешний вид реагировал?

Он все понимал. Сложнее нам далась психологическая притирка. Например, вскрылись некоторые моменты, на которые прежде мы не обращали внимания. Оказалось, что мы с ним просто разные, во многих вещах совершенно противоположные. Он любит чай, я предпочитаю кофе. Он любит вставать рано, а я "сова". Началось некоторое напряжение в отношениях, но я проявила женскую мудрость и гибкость, и мы смогли сохранить нормальные отношения – не побежали разводиться после карантина, как другие. Посмотрели много сериалов, впервые за последние пять лет смогли вместе поиграть на гитаре, попеть.

Финансово пришлось себя в чем-то ужимать в это время?

Мы не уволили ни одного человека ни из коллектива, ни из домашнего персонала, продолжали всем платить. Из экономии или нет, но порой варили суп из крапивы – дешево и сердито (смеется). Конечно, сейчас нет работы, финансовые сложности налицо. Но я уверена, что мы переживаем это. Было бы здоровье, как говорится.