Сын Аниты Цой подрался с англичанами в Лондоне из-за двух пачек макарон

Готовясь к разгулу эпидемии, многие люди решили сделать запасы продовольствия на случай всеобщего карантина. Так, в России продолжается борьба за гречку и туалетную бумагу, а в Великобритании начался ажиотаж вокруг макарон.

Урвать последнюю пачку любимого продукта пытаются не только обычные граждане, но даже звезды и их родственники. Певица Анита Цой рассказала, что в центре событий оказался и ее сын Сергей.

В настоящее время молодой человек проживает в Великобритании и учится в одном из университетов Лондона. В Туманном Альбионе действует строгий карантин, за нарушение которого можно поплатиться исключением из института. Поэтому студенты используют каждую возможность, чтобы купить продукты.

Анита рассказала, что сын периодически выходит с ней на видеосвязь. Во время одного из таких сеансов она узнала, что Сергей попал в передрягу. Выяснилось, что он подрался с несколькими британцами за две пачки макарон и вышел из боя победителем.

"Сын говорит, что мясо подорожало и лежит на полках. Его не берут. А вся борьба идет за долгоиграющие продукты. В Лондоне паника! Я спросила его, кому в итоге достались макароны. Он ответил, что ему", – сказала певица в эфире шоу "Ты не поверишь!".