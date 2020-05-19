Удар головой и отбитая селезенка: что случилось с Анитой Цой

Когда Анита Цой подбрасывала на улице своего любимого кота Дымка, то и подумать не могла, чем это обернется. Наутро ее жизнь превратилась в ад.

Причиной бури в стакане воды стало видео, на котором певица радостно подбрасывает в воздух кота, а тот неудачно приземляется. Он не пострадал – отряхнулся и пошел заниматься своими делами. А вот Аниту Цой за это защитники животных были готовы растерзать.

"Эти люди, не подписанные на меня в соцсетях, не знающие меня и мою жизнь, решили, что я живодерка – подбрасываю кота и еще смеюсь над всей этой ситуацией, – рассказала певица. – Сколько я себя помню, меня всегда окружали животные: собаки, кошки, морские свинки, хомячки, черепахи, шиншиллы, рыбки, птички и даже лошади. Я, кстати, кандидат в мастера спорта по конному троеборью".

В загородном доме Аниты много всякой живности. "Я сделала для них все, чтобы они могли себя чувствовать свободно, быть полноценными членами нашего общества, – продолжила артистка. – Неужели вы могли подумать, что я могла сделать коту больно, ударить его головой, вывихнуть ему лапы или отбить селезенку?!"

Цой даже рада, что все так случилось. Она узнала, сколько в стране неравнодушных и любящих животных людей, готовых "не просто ахать и охать, а вставать на защиту братьев наших меньших".

Однако певице важно и то, чтобы люди оставались людьми: не допускали распрей, грызни, не желали зла друг другу. "Спасибо за проявленное беспокойство, потому что мы все знаем, что и на старушку бывает прорушка", – заключила Анита Цой.