Садальский в шапочке из фольги высказался о мозгах и сердце

Шапочка из фольги – символ, призванный высмеять конспирологов и сторонников разномастных теорий заговора. Учитывая состояние медийного поля, такой аксессуар любитель участвовать в самых разных острых обсуждениях Стас Садальский мог выбрать для того, чтобы поговорить о вышках связи 5G и вопросах происхождения коронавируса.
Однако обе эти темы актер прошел стороной, остановившись на обсуждении тем, которые останутся актуальными вечно. Речь идет о противостоянии разума и чувств, о котором люди часто узнают еще до того, как научатся читать. Одним из источников такого знания выступает книга Александра Волкова "Волшебник изумрудного города".
"Герои говорят о том, что может понять только взрослый", – заметил актер. В качестве доказательства он привел отрывок, в котором Страшила и Железный Дровосек рассказывают Гудвину о своих чаяниях. Страшила просит мозгов, тогда как Железный Дровосек видит источник счастья в живом сердце.
Мудрый Гудвин признает, что многих людей именно наличие сердца делает несчастным и добавляет, что иметь его – не самое большое преимущество. Поклонники Стаса Садальского согласились с актером, что многие сказки в детстве воспринимаются совершенно иначе, чем в зрелые годы, становясь со временем глубже и мудрее.
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