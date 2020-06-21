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"Уральские пельмени" засудили Сергея Нетиевского

Сергей Нетиевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
На неделе прошло еще одно заседание Верховного суда, связанного с исками популярного комедийного шоу "Уральские пельмени". Передача лишила экс-продюсер проекта права использовать популярный бренд для личного бизнеса.
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Очередное заседание Верховного суда поставило жирную точку в отношениях между программой "Уральские пельмени" и Сергеем Нетиевским. Благодаря тому, что суд удовлетворил иск, связанный с авторскими правами шоу, еще одна организация, имеющая прямое отношение к деятельности экс-продюсера, получила запрет на эксплуатацию произведений коллектива.

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Директор проекта Евгений Орлов заявил, что мужчина остался ни с чем заслуженно, ведь вся работы была коллективной, не только Нетиевский в ней принимал участие.

"Процесс по старым выпускам окончательно закрыт. Команда защитила право, Нетиевский окончательно проиграл", – публично заявил Орлов.

Несмотря на то, что победа была одержана, "Уральские пельмени" не останавливаются на достигнутом и продолжают забрасывать Сергея исковыми заявлениями. На этот раз под прицел попали несколько фирм продюсера, которые должны наладить свою работу в рамках нового судебного решения.

Директор "Уральских пельменей" уверяет, что Сергей Нетиевский привык нарушать закон, поэтому кто-то обязан поставить его на место. У экс-продюсера два юридических лица и собственное ИП. Пока все юридические лица проиграли все, что можно, юмористической передаче. Очередь за ИП Натиевского, к нему уже есть один иск, но команда "Уральских пельмений" решила подлить масла в огонь и направить в суд еще одно заявление.

Напомним, судебное разбирательство началось после того, как Сергей задолжал команде шоу весьма внушительную сумму денег. По внутренним старинным общекомандным договоренностям Нетиевский не разделил с партнерами за 2009-2015 годы около 250 миллионов рублей. Теперь новый директор проекта шаг за шагом доказывает по частям факты хищений и присвоений. Стоит отметить, что Нетиевский уже выплатил по решениям судов около восьми миллионов рублей, остальные средства находятся в различных судебных спорах и стадиях.

Автор: 21 июня 2020, 17:57 Источник: Starhit.ru • Требует проверки

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