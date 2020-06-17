"Уральские пельмени" нанесли удар Нетиевскому

Судебные разбирательства между коллективом "Уральские пельмени" и бывшим руководителем Сергеем Нетиевским длятся уже несколько лет. Накануне стало известно, что команде удалось нанести удар экс-директору.



В минувший вторник, 16 июня, столичный суд удовлетворил иск коллектива. Теперь компания Сергея Нетиевского "Фест Хенд Медиа" больше не может использовать товарный знак "Уральские пельмени". Кроме того, экс-директор обязан выплатить команде 300 тысяч рублей.

Нынешний руководитель коллектива Евгений Орлов отметил, что всех артистов устроило решение суда. Он выразил надежду, что в будущем это сыграет роль в других процессах. При этом "Уральские пельмени" согласны пойти на мировую, но для этого бывшему директору нужно принести извинения и вернуть похищенные деньги.

Сам Нетиевский утверждает, что ничего не крал у своих коллег. В 2017 году его компания "Фест хенд медиа" отдала товарный знак "Уральским пельменям" за символическую стоимость – 1 рубль. Когда участники коллектива его получили, то запретили ему использовать программы, снятые с 2009 по 2015 год, на телеканале СТС и видеохостинге "Ютуб".

Бывший директор команды заявил, что все выпуски были созданы не с товарным знаком, а с использованием названия "Уральские пельмени". Оно сформировалось еще в 1998 году. В интервью для "Комсомольской правды" Сергей Нетиевский сообщил, что будет подавать апелляционную жалобу.