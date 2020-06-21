"Жить вместе я не готова": Айза Анохина не хочет впускать в дом нового возлюбленного

Несколько месяцев назад Айза Анохина запустила собственное шоу "Супер Айза". Теперь поклонники певицы могут узнавать подробности ее личной жизни от первоисточника.

В новом выпуске собственного шоу Айза Анохина рассказала о своем детстве и подростковых проблемах. Певица призналась, что родителей на заботило ее будущее. В то время, как Айза мечтала ходить на различные кружки и секции, ей приходилось заниматься домашними делами.

Оказалось, что все детство Айза хотела научиться играть на скрипке, но никогда не держала ее в руках. Именно поэтому музыка занимает важное место в жизни ведущей. Поклонники уверены, что из-за детских травм Анохина почти всегда встречается с мужчинами, которые каким-то образом связаны с музыкальной индустрией.

В очередной серии "Супер Айза" певица замолвила пару слов и о своих сыновьях. По словам звездной мамы, Сэм и Элвис стали очень капризными.

"Они и пяти минут не могут быть голодными, сразу начинают хныкать. У меня в детстве было время, когда я не ела по несколько дней. И ни разу не заплакала. Девочки более выносливые", – призналась Айза в прямом эфире.

Еще одним красочным воспоминаем из детства блогера стала ситуация, связанная с ее матерью. Айза Анохина вместе с мамой отправилась навестить родных в Чечню, и в это время там началась война. Девушка уверяет, если бы не пылкий характер ее матери, они могли бы и не выжить. Айза вспоминает, что мама отличалась от всех членов ее семьи и была намного сильнее духом, чем все ее сестры.

Телеведущая вспомнила, как с мамой под обстрелом ходила за водой, прикрывшись оторванной фанерой с крыши. Вместо запланированного отпуска Айза и ее мама провели в Чечне несколько лет. За это время маленькой девочке удалось увидеть все самое плохое в этом мире: в 10 лет Айза зашивала руки раненным солдатам, пока ее отец думал, что она уже давным-давно погибла.

В конце выпуска Айза Анохина вернулась к своим романтическим отношениям и заявила, что не готова к совместному быту с новым мужчиной. Видимо, этот камень был кинут в адрес нового избранника Олега Майами.

"В моем доме пока нет места для мужчины. У меня дети. Я люблю спать одна или с детьми, а спать с мужчиной в одной кровати мне не нравится. И у меня свой быт, свой порядок, все вещи на своих местах. Не хочу, чтобы все разбилось о быт", – сказала Айза Анохина.

Животрепещущей темой стали бывшие отношения девушки с Дмитрием Анохиным. Напомним, что сейчас пара проходит через бракоразводный процесс. Айза объяснила мужу, что в суде для развода потребовали предоставить документ от него, что он не против дать развод. В ответ на просьбу Анохиной последовало условие супруга: "Напишу этот документ, только, если ты дашь доверенность на то, чтобы я мог путешествовать с Элвисом". Разговор закончился скандалом и слезами певицы.