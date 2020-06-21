DJ Smash забрал ребенка из родильного дома

В последнее время с лица Андрея Ширмана (DJ Smash) не сходит улыбка – возлюбленная Анастасия Кривошеева подарила ему дочь. О пополнении в семействе диджей недавно рассказал поклонникам, опубликовав трогательные фото из роддома.
Ширман безмерно благодарен избраннице за наследницу, а также врачам, которые помогли появиться малышке на свет. Поклонники и коллеги уже поздравили музыканта с радостным событием.
Анастасия и малышка недолго были в медучреждении. 21 июня Андрей забрал жену и дочь из роддома. Он опубликовал фото из машины. На кадре запечатлены улыбающийся музыкант и его возлюбленная с наследницей на руках.
Интересно, что в этот же день Кривошеева отмечает день рождения. Диджей поздравил избранницу, выложив несколько совместных снимков в "Инстаграм". Фото он сопроводил трогательным обращением: "Три дня назад родилась наша дочь, а сегодня уже родилась ты – моя самая нежная, сладкая, красивая, любимая и творческая. А теперь еще и самая лучшая в мире мама".
Напомним, DJ Smash и Анастасия Кривошеева состоят в отношениях с 2010 года. Они познакомились в самолете. О беременности девушки знали только самые близкие люди.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Ефремов - наркоман!!!
Жила с мужем и его проституткой
Хочу работать
Вот и открылась правда!