"Произошло маленькое чудо": DJ Smash сообщил о пополнении

Российский диджей Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, сообщил радостное известие. В семье знаменитости произошло пополнение.

Модель Анастасия Кривошеева подарила музыканту дочь. В своем инстаграм-аккаунте DJ Smash разместил две фотографии из роддома. На первом снимке артист запечатлен с избранницей, на втором он держит на руках младенца.

"В нашей семье произошло маленькое чудо, которое скоро вырастет в большие чудеса", – сообщил поклонникам счастливый отец. Ширман поблагодарил возлюбленную, а также врачей, которые помогли появиться на свет ребенку.

Кривошеева рассказала, что ночь перед родами выдалась бессонной. Модель не могла понять, в чем дело. "Сами того не ожидая, приехав просто на осмотр, уже через два часа держали наше счастье на руках!" – поделилась манекенщица в личном микроблоге.

Анастасия Кривошеева и Андрей Ширман познакомились много лет назад в самолете. Романтические отношения между ними завязались в 2010 году. О предстоящем пополнении в семье влюбленные рассказали только самым близким.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что бывшего депутата Александра Телепнева, осужденного за нападение на DJ Smash в ночном клубе, выпустили досрочно. Правонарушителя обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 11 миллионов рублей.