Возлюбленная Тимати купила отдельную квартиру после разговоров об измене

На вопрос о том, что делать, если мужчина изменил, Анастасия Решетова ответила предложением изменить ему в отместку. Однако девушка порядком задумалась, когда ей предложили представить себя на месте обманутой женщины. Тогда она сказала, что от неверного мужчины в любом случае надо уйти, но каждый случай индивидуален.

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Несмотря на то, что возлюбленная Тимати раздает советы по установлению хороших отношений в семье направо и налево, в ее доме, по всей видимости, отнюдь не все гладко. Так, Анастасия Решетова рассказала, что еще в начале года купила себе отдельную квартиру, однако заверила, что намерена сдавать жилье за деньги.

В настоящее время семья Тимати живет в роскошных апартаментах площадью 300 квадратных метров в двух шагах от центра Москвы. Кроме того, у рэпера есть еще несколько объектов недвижимости в России и за рубежом.

Однако Анастасия Решетова наверняка понимает, что все это достанется в наследство маленькому сыну исполнителя – Ратмиру. Не исключено, что именно поэтому она решила укрепить свой задел на будущее, несмотря на то, что модель также владеет сетью салонов красоты.