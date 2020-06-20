"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал "постельный" снимок

Артист опубликовал пикантное фото. Сергей Лазарев предстал перед фанатами без одежды.

На снимке артист запечатлен в постели. Сергей Лазарев обнажен. Он лежит на животе, а его ягодицы прикрыты полотенцем. Знаменитость пристально смотрит в объектив.

"Жараааа…" – прокомментировал фото в "Инстаграм" вокалист.

Поклонницы в комментариях к публикации не устают восторгаться телом Сергея. Фанатки отметили эротичность кадра.

"Конечно жара, от таких та фото, Сергей что вы с нами делаете😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мои трусы сбежали, они не выдержали этого 🔥😂", "Нельзя так поступать с моим сердечком", "Тут уже не жара! Тут извержение вулкана🔥🔥🔥", "Неплохой у вас архивчик, Сергей Вячеславович 🤟🏻", "Вот жара же! А Вы, Сергей до кипения доводите...😉", – писали пользовательницы Сети.

Напомним, ранее Сергей Лазарев рассказал, чем занимался на самоизоляции. Артист признался, что на карантине разобрал шкафы и выбросил все ненужное. До этого из-за плотного рабочего графика певец не мог посвятить время домашним делам. Кроме бытовых забот, не забыл Сергей о наследниках. Лазарев занимался воспитанием сына Никиты и дочери Анны.

"Для своих детей я авторитет, хотя моя мелкая, Анюта, не всегда меня слушается", - поведала знаменитость. Впрочем, вокалист старается объяснить ребенку, что к папе надо прислушиваться. "Стараюсь не ругать, но и не баловать", – сказал Сергей Лазарев.