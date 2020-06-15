Неожиданно: отец Фриске сообщил о примирении с Шепелевым

Сегодня, 15 июня, ровно пять лет, как не стало певицы Жанны Фриске. В связи с печальным событием отец артистки дал интервью.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после изнурительной борьбы с раком головного мозга. На руках у гражданского мужа артистки остался их сын Платон. Он увез ребенка за границу, а затем страна узнала о сложных отношениях между Дмитрием Шепелевым и родственниками Жанны Фриске.

После того как убитый горем отец певицы Владимир Борисович прошелся по нескольким шоу, где нелестно отозвался о телеведущем, тот запретил родным звезды общаться с Платоном. Тем удалось отсудить право на встречи с мальчиком, но они его толком не видят. По их словам, Дмитрий Шепелев чинит препятствия.

Отец Жанны Фриске все же рассчитывает на встречу с внуком. "Надеюсь, что еще увижу его. Очень скучаю. Я от него первые два месяца после смерти Жанны не отходил", – вспомнил Владимир Борисович. Также он выразил надежду на примирение с Дмитрием Шепелевым. "Натравили, конечно, его на нас. Трудно будет наладить контакт, но со временем все уляжется. Я не сомневаюсь. Сердце все-таки не камень", – заключил отец артистки.

Помнит о скорбной дате и младшая сестра певицы. Наталья Фриске опубликовала в "Инстаграм" фотографию артистки и написала: "5 лет..( не верится((( как быстро летит время😢😢 нет ощущения что тебя нет рядом.. ну нет его!!! Такое чувство, что вот вот позвонишь, или зайдешь в дверь. Моя маленькая💔 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".