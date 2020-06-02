"Связь с реальностью потерял": стало известно об ухудшении самочувствия кумира молодежи

Стало известно об ухудшении состояния популярного блогера Ромы Желудя. Кумир молодежи попал в больницу.

Подробностями молодой человек поделился в своем инстаграм-аккаунте. Блогер рассказал, что врачи разбудили его в восемь утра, чтобы поставить капельницу. Рома Желудь признался, что из-за лекарства потерял связь с реальностью.

Также он опубликовал фотографию, сделанную в одном из кабинетов медучреждения. В кадре можно увидеть круглый стол и несколько кресел. "Группа взаимопомощи. Меня шатает сильно", – подписал снимок блогер.

Вероятно, Рома Желудь вновь лечится от наркозависимости. В прошлом он уже попадал в больницу из-за увлечения запрещенными веществами. Тогда блогер провел в медучреждении три дня, врачи запрещали ему принимать пищу.

В эфире своего шоу "Стоптусовка" Рома Желудь поведал о последствиях наркозависимости. Блогер перестал делать качественный контент и растерял поклонников. "Мне просто омерзительно до сих пор от самого себя", – сказал молодой человек.

Напомним, Рома Желудь приобрел известность благодаря роликам на видеохостинге "Ютуб". В 2013 году блогер вел "Премию МУЗ-ТВ" вместе с Лерой Кудрявцевой, Максимом Галкиным и Яной Чуриковой. В 2019 году он снялся в эпизоде фильма "Холоп" Клима Шипенко.