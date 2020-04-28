"Карьера под откос": знаменитый российский певец признался в наркозависимости

Певец и блогер Рома Желудь решился на откровенное шоу. Он запустил проект "Стоптусовка", где рассказывает о вреде наркотических веществ.

24-летний Рома Желудь признался, что ранее страдал от наркотической зависимости. Впоследствии ему пришлось поплатиться за это. Запрещенные вещества разрушили жизнь блогера. "Из-за наркотиков моя карьера пошла под откос, мне просто омерзительно до сих пор от самого себя", – говорил он.

Рома отметил, что нужно вовремя отойти от такого образа жизни, иначе спастись будет практически невозможно. Наркотики привели блогера в больницу. Там он провел три дня. Врачи ему запрещали есть, для организма это было крайне опасно.

Теперь певец призывает людей не связывать свою жизнь с наркотиками. Для этого он запустил в "Ютубе" шоу "Стоптусовка". В первом видео Желудь рассказал подробнее о действии конкретного наркотического вещества.

Напомним, Рома прославился десять лет назад. Он записывал скандальные видеоролики на веб-камеру и публиковал их в интернете. Спустя несколько лет он выпустил свою первую песню. Также блогера стали приглашать на телевизионные съемки. Однажды Желудь был ведущим "Премии МУЗ-ТВ".