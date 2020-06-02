Любовь Успенская повисла на молодом красавце

Личную жизнь Любови Успенской, у которой было множество возлюбленных, вновь осуждает общественность. Артистка сама способствует появлению слухов и сплетен.

Любовь Успенская опубликовала в инстаграм-аккаунте весьма интересный снимок. На нем она запечатлена вместе с молодым мужчиной. Певица буквально повисла на плечах красавца. Королева шансона написала, что провела выходные в приятной компании. Она назвала молодого человека коллегой, благодаря которому начала рабочую неделю в отличном настроении.

Оказалось, что вместе с певицей на снимке запечатлен участник седьмого сезона проекта Первого канала "Голос" Леван Кбилашвили. Певец продвинулся в карьере во многом благодаря Любови Залмановне. Мужчина неоднократно благодарил артистку за возможность стоять на сцене.

Пользователи Сети сомневаются, что между Успенской и Кбилашвили просто дружба. Подписчики королевы шансона отметили, что с коллегами нужно держать дистанцию, а не виснуть на них. "Это коллега или любовник?", "Двусмысленное фото", "Смущаете парня", – написали фолловеры. Некоторые считают, что в 66 лет так вести себя с молодыми людьми неприлично.

Напомним, что недавно подписчики посмеялись над Любовью Успенской и Надеждой Бабкиной. Артистки сделали совместный снимок и выложили в Сеть. Пользователи интернета отметили, что певицы похожи на обезображенных кукол. Почему они так решили, писали "Дни.ру".