Преданная Успенская отреклась от странной дочери

В начале года разразился скандал. Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина дала интервью, в котором раскритиковала певицу, обвинив ее в многолетнем давлении, унижениях и даже насилии. После конфликта девушка уехала в Америку.

Любовь Успенская дала откровенное интервью в программе "Однажды..." на НТВ. Сейчас певица не общается с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. О том, чтобы заново сойтись с наследницей, и речи не идет.

"У нас война. Она не оставила ни одной зацепки для примирения. Сейчас она живет в Америке, я дала ей свободу. Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать. Пусть забудет меня, но вернется в сознание. Пусть скажет: ''Мама, не хочу тебя знать, но я успешна", – выразила надежду Любовь Успенская.

В последнее время Татьяна Плаксина, по мнению фанатов, ведет себя странно. Артистка говорила в интервью, что виной тому обряд с аяваской, который та прошла в Перу. Аяваска – это наркотический напиток, который употребляют шаманы, чтобы войти в контакт с духами.

А еще, по словам Любови Успенской, психика ее дочери серьезно нарушилась после того, как она при загадочных обстоятельствах упала с велосипеда, сломала челюсть и лишилась нескольких зубов. До сих пор Татьяна Плаксина не избавилась от этого дефекта.

Любовь Успенская призналась, что все равно переживает. "Недавно я записала песню ''Я очень тебя любила''. Сейчас не могу сказать, что я люблю дочь. У меня холодное сердце. Все, что произошло, – это предательство. Я этого не заслужила", – заявила артистка.

После всего случившегося Любовь Успенская, по ее словам, может доверять только близким друзьям. "Себя люблю намного меньше, чем своих друзей. Для меня счастье, если я могу кому-то помочь", – призналась певица, отметив, что часто приносит себя в жертву.