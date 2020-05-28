"Не Ваш репертуар": раскорячившуюся на полу в странной позе Успенскую разнесли

Любовь Успенская поэкспериментировала со стилем. Она предстала в дерзком образе на полу в своей спальне.



Певица поделилась с поклонниками в "Инстаграм" снимком, на котором предстала в блестящем джемпере, сапогах на каблуке с заклепками и кожаных штанах. При этом 66-летняя звезда приняла странную и вызывающую позу – с разведенными ногами.

Образ артистки некоторым фолловерам пришелся не по душе. "Мне Вы очень нравитесь и как женщина, и как певица, но поза на фото – не Ваш репертуар", – высказалась одна из подписчиц.

Стилист, имидж-консультант Анастасия Константинова вынесла свой вердикт. Она отметила, что харизматичная Любовь Успенская обладает темпераментной внешностью и умеет выгодно подчеркнуть достоинства правильно подобранной одеждой.

Однако свежий образ знаменитости она раскритиковала. Сочетание элементов в комплекте эксперт описала так: "Все лучшее сразу". По словам стилиста, за одеждой не видно самой Любови Успенской. "Этот образ слишком темный, жесткий и эксцентричный для нее", – цитирует специалиста "Экспресс газета".

Анастасия Константинова считает, что образ Любови Успенской можно скорректировать. Для этого надо заменить джемпер исполнительницы на более лаконичную модель в светлом оттенке, а вместо текстильного аксессуара добавить однотонную сумку кросс-боди.