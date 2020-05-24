"Обезображенные куклы!": россияне приложили Бабкину и Успенскую

Надежда Георгиевна и Любовь Залмановна никогда в открытую не говорили, что сделали себе пластические операции, чтобы не выглядеть на свои годы. Но внимательных поклонников не обманешь.

23 мая в эфир вышел выпуск передачи "Сегодня вечером", который был посвящен Надежде Бабкиной. Артистка рассказала о проведенных в больнице днях и как ей удалось вылечиться от пневмонии. На съемки также пришла Любовь Успенская. В студии она решила сделать совместное фото с Надеждой Георгиевной и опубликовать в своем инстаграм-аккаунте.

Пользователи Сети пришли в шок от внешнего вида артисток. Несмотря на качественный макияж, на лице Бабкиной и Успенской видны все недостатки и возрастные изменения. К тому же артистки выглядят на снимке неестественно, что в очередной раз натолкнуло подписчиков на мысль – Любовь Залмановна и Надежда Георгиевна перестарались с пластическими операциями.

"Два надутых и обезображенных до безобразия лица. Как куклы из секс-шопа!", "Девочки 70-летние, ну-ну", "Как ужасно, когда перебор в пластике", – написали фолловеры. Некоторые усомнились, что Бабкина весь апрель лечилась от пневмонии. Они уверены – артистка делала очередную омолаживающую операцию. "Зачем она скрывала очередную пластику и врала, что болела?", – задался вопросом пользователь Сети.

Надежда Георгиевна, действительно, выглядит очень хорошо после болезни. Она похудела на 10 килограммов. Очевидно, это результат проведенных в коме дней. .