Оскар Кучера сделал сенсационное признание после исчезновения

Поклонники заметили, что Оскар Кучера уже целый месяц не появляется в эфире передачи "Звезды сошлись", где он выступает в качестве ведущего. Оказалось, у актера была веская причина.

1 июня Оскар Кучера вышел на связь с подписчиками своего инстаграм-аккаунта и сообщил, что переболел коронавирусом. Вместе с ним заразились члены его семьи. Как отметил телеведущий, родные перенесли COVID-19 легко, в отличие от него.

Произошло это во время майских праздников. Тогда должны были состояться съемки новых выпусков "Звезды сошлись" с его участием. Однако было принято решение, что сезон телепередачи Лера Кудрявцева завершит одна. Актер вернется на съемки в лучшем случае в конце августа – шоу уходит на каникулы.

Кучера добавил, что чувствует себя хорошо и не может понять, почему не все родственники, которые находились рядом с ним, заразились коронавирусом. В связи с этим телеведущий задался вопросом, зачем правительство до сих пор держит народ на карантине и заставляет носить маски, о бесполезности которых говорят врачи по всему миру.

Многие поклонники разделили непонимание телеведущего. "Я тоже переболел, а мои жена и дети – нет", – признался один из подписчиков. "Я вот совершенно не понимаю, когда на свежем воздухе по набережной идут родители в масках и перчатках и дети маленькие! Это же воздух! Подышите!" – написал другой пользователь Сети.