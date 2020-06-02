Развод был неизбежен: опытный Солнцев проболтался о сексуальной ориентации Эмина

Один из самых красивых и богатых певцов на нашей эстраде снова завидный жених. Он развелся уже во второй раз. Вся страна обсуждает причины разрыва отношений с Аленой Гавриловой. И только бисексуальный шоумен Рустам Солнцев, кажется, знает причину.

"Насколько я вижу, как человек, давно работающий в отрасли, Эмин Агаларов – обычный натурал", – со знанием дела определил Солнцев сексуальную ориентацию Эмина. Ему, конечно, виднее, ведь имена тех, кто любит мужчин, он не раз называл во всеуслышание. И Эмина в этом гей-списке звезд первой величины никогда не было.

Так почему же, если не из-за мужика, артист расстался со второй супругой? "Могу предположить, что Эмин погуливал от жены, – считает Рустам. – Он более или менее известный певец и еще нестарый мужчина. У него просто обязаны быть "гульки", хотя это еще не повод разводиться".

Есть и другая версия. Мол, бизнес Агаларовых переживает испытание на прочность, прежних доходов не приносит. "А Гаврилова, наверное, по привычке требовала, чтобы ей обеспечивали жизнь на широкую ногу, – предположил Солнцев. – Может, достала Эмина своими бесконечными "хотелками". Или, может, он поймал ее на попытке измены – нашел какую-то переписку или что-то еще. Если со стороны Гавриловой имела место женская неверность, Эмина вполне можно понять. Будучи человеком воспитанным, он не стал ее "мочалить", как это делает сейчас полстраны. Просто разом прекратил эту канитель".

Напомним, что 13 мая Эмин на своей странице в "Инстаграм" неожиданно для всех сообщил о решении расстаться с Аленой. Он поблагодарил теперь уже бывшую возлюбленную, подарившую ему дочь, и пообещал, что Гаврилова навсегда останется близким для него человеком. "Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь", – признался артист.