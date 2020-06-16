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Принца Уильяма сразил страшный недуг

Принца Уильяма сразил страшный недуг

Принц Уильям. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вскрылись шокирующие данные о состоянии внука британской королевы Елизаветы II. Принца Уильяма сразила страшная болезнь.
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Близкий к монаршей семье источник сообщил, что герцог Кембриджский стремительно теряет зрение. Принц Уильям обратился за помощью к лучшим британским докторам. Согласно самым пессимистичным прогнозам, он может ослепнуть через пять лет.

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На ухудшение самочувствия внука королевы мог повлиять отказ принца Гарри и Меган Маркл от официальных обязанностей. На герцога и герцогиню Кембриджских свалилась дополнительная нагрузка, и теперь у них все меньше времени на отдых, сообщает издание Gossipcop.

"Не секрет, что Уильям и Кейт злятся на своих родственников из-за переезда. Хотя Миддлтон пытается делать вид, что все в порядке, мы знаем, что ее личная жизнь рушится. Известие о болезни мужа стало большим ударом для Кейт. Ее сердце разбито", – отметил анонимный источник.

Ранее принц Уильям дал откровенное интервью и рассказал, как справляется с волнением. Внук королевы признался: он чувствует себя уверенно на публике, потому что не видит зрителей. "Зрение стало ухудшаться с возрастом. Когда я выступаю с речью, не вижу лиц слушателей", – заявил супруг Кейт Миддлтон.

Автор: 16 июня 2020, 14:51 Источник: National Enquirer • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Настоящая сказка: история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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