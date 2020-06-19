"Чувственная нимфа!": Марина Александрова выставила грудь напоказ

В инстаграм-аккаунте Марины Александровой достаточно сдержанные снимки. Она редко оголяет какие-либо части тела для фото. Однако недавно актриса все-таки решила сделать смелый снимок и поделиться им с подписчиками.
Знаменитость опубликовала кадр, на котором запечатлена в голубом купальнике, открывающем красивую грудь. Волосы Марины мокрые. В объектив она смотрит с улыбкой. "Свежее морское жаркое фото, как заказывали", – написала Александрова под снимком.
Судя по следующим публикациям, Марина отправилась на побережье. Она выложила еще несколько фото, которые сделала во время похода с сыном.
Пользователи Сети оставили массу комментариев под откровенным кадром актрисы. Многие заметили, что Александрова не выглядит на свои 37. "Вам уже 16 лет есть?" – пошутила подписчица. "Почти. Я же ваша ровесница", – ответила знаменитость.
Некоторые поклонники проявили повышенный интерес к внешности Марины. "Какая чувственная нимфа!", "Фигура на зависть", "Прекрасная женщина мира", – написали фолловеры.
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